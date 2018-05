Zoetelief trekt zich terug als kandidaat-voorzitter 50Plus

Desondanks was de oud-wethouder niet van plan zich terug te trekken, zo zei hij zaterdag, maar nu doet hij dat alsnog. 'Ik stel vast dat op dit moment de strijd zich vooral toespitst op de personen; poppetjes in plaats van de inhoud', schrijft hij in de brief aan het partijbestuur. '



En dat op een wijze waar de honden geen brood van lusten. Dat betreur ik tot in het diepst van mijn vezels. Nu er over mijn persoon discussies ontstaan zijn, is dit het moment. Het gaat namelijk niet om mij of mijn carrière, maar het gaat om de groep ouderen die een stem nodig hebben! Om ervoor te zorgen dat dit belang ondergeschikt zou worden aan een strijd om 'de poppetjes', heb ik na rijp beraad besloten mijn kandidatuur voor het voorzitterschap van 50Plus in te trekken.'



Nu Zoetelief afziet van zijn kandidatuur, is de weg vrij voor Geert Dales om de nieuwe voorzitter van 50Plus te worden. De oud-wethouder van de VVD in Amsterdam is in de ogen van Nagel en Krol de huidige gedroomde kandidaat.