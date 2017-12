Zorg in regio slibt dicht: ziekenhuizen kunnen ouderen niet kwijt

NIJMEGEN - Het aantal dagen dat een patiënt een ziekenhuisbed bezet houdt, maar daar eigenlijk niet hoort omdat hij uitbehandeld is, is dit jaar schrikbarend gestegen. Ziekenhuizen zien zich hierdoor gedwongen vaker 'nee' te verkopen tegen andere patiënten die zouden moeten worden opgenomen.

Dat blijkt uit een rondgang van De Gelderlander langs de ziekenhuizen in het verspreidingsgebied van de krant.

Het gaat vooral om oudere patiënten, die naar een revalidatiecentrum of verpleeghuis in de regio zouden moeten doorstromen, maar voor wie geen plek kan worden gevonden. Het komt ook voor dat patiënten naar huis kunnen, maar er geen thuiszorg geregeld kan worden. Vanwege de zorgplicht blijven deze ouderen dan in het ziekenhuis.

Verkeerde-bed-dagen

De ziekenhuizen spreken van een groot probleem. ,,De doorstroom werkt gewoon niet meer, het loopt nu echt vast’’, zegt Elke Dominicus van het Arnhemse Rijnstate, waar het aantal zogenoemde verkeerde-bed-dagen steeg van 152 vorig jaar tot 248 in 2017 - tot nu toe. Ook Pantein in Boxmeer, Rivierenland in Tiel, Gelderse Vallei in Ede en het CWZ in Nijmegen (van 24 vorig jaar tot 97 in 2017) laten substantiële stijgingen zien.

Bij het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem is het aantal verkeerde-bed-dagen in een jaar tijd toegenomen van 239 tot 317. ,,Er wordt door verpleeghuizen hard gewerkt om de capaciteit te vergroten, maar desalniettemin is het aantal dagen bij ons ook toegenomen’’, zegt een woordvoerder.

Bed-blockers

Het is een ,,doorn in het oog van elk ziekenhuis’’, zegt Dominicus. Niet alleen vormen deze oudere patiënten bed-blockers voor anderen, zelf kunnen ze niet aan hun revalidatie beginnen. Het vraagt ook veel van een ziekenhuis, voert ze aan: ,,Je wil die mensen een dagprogramma bieden, iets te doen geven, maar dat kunnen wij simpelweg niet.’’

Thuiszorg