Zwaargewonde na ongeval op bouwterrein in Apeldoorn: meerdere hulpdiensten aanwezig

Wat er precies is gebeurd, is nog niet duidelijk. Naast de traumahelikopter kwamen ook drie ambulances en de politie ter plaatse. De persoon die ernstig gewond raakte, is door het ambulancepersoneel onderzocht en uiteindelijk met een ambulance naar een ziekenhuis in Zwolle vervoerd.



Pal naast de hulpdiensten staan een vrachtwagen en een bulldozer. Of deze voertuigen iets met het incident te maken hebben, is nog niet bekend. De politie doet momenteel onderzoek.



De locatie van het ongeluk op de kaart: