Zware windstoten verwacht: het wordt onstuimig in Oost-Nederland

Omdat bomen op dit moment vol in blad staan kunnen door de zware windstoten takken afbreken. Het verkeer kan ook flink hinder ondervinden van de harde en vlagerige wind, waarschuwt meteoroloog Rico Schröder van Weeronline.



Vanaf het begin van de ochtend neemt de wind in kracht toe en vanmiddag is de zuidwestenwind het meest krachtig. In de regio waait het dan matig tot vrij krachtig en in de westelijke kustgebieden krachtig tot hard (windkracht 6-7). In de avond en nacht naar zondag neemt de wind weer af.