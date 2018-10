Zweed ingerekend na wilde achtervolging met snelheden tot 240 kilometer per uur

Vier mannen zijn gisteren in Klarenbeek aangehouden na een wilde achtervolging op de A1 bij Apeldoorn en de N345 richting Voorst. De auto bereikte op zijn vlucht snelheden van 240 kilometer per uur.

Dat meldt de politie vrijdag. Rond 13.00 uur werd de auto gespot door twee agenten die op de A1 reden en de auto controleerden op snelheid.

Die bleek met een snelheid van 176 kilometer per uur over de A1 te rijden waar 100 kilometer per uur is toegestaan. Er werd een volgteken gegeven, maar dat werd genegeerd.

De vluchtende auto reed zelfs met snelheden die boven de 240 kilometer per uur uit kwamen waar 100 kilometer per uur is toegestaan. De auto reed vervolgens met hoge snelheid de N345 op richting Voorst. Daar werd 150 kilometer per uur gemeten waar maar 80 kilometer is toegestaan. Hier verloren de agenten de auto uit het oog. Met meerdere eenheden is er naar de auto gezocht.

Klarenbeek

Rond 14.00 uur kwam er een melding binnen van een oplettende burger in Klarenbeek die de auto en de mannen hadden gezien. De mannen vroegen om een taxi die hen naar Amsterdam kon brengen. De politie kon de mannen aanhouden. De verklaring voor het harde rijden was dat de bestuurder geen rijbewijs had.

Zweden

Omdat het voertuig voorzien was van buitenlandse handelaarsplaten en niet direct de identiteit dan wel status van het voertuig vast te stellen was, zijn alle vier de verdachten ter plaatse staande gehouden. Het voertuig is in beslag genomen en de bestuurder, een 30-jarige man uit Zweden, is aangehouden.