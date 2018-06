Zwemmer in nood: wat je wel en niet moet doen

6 tipsTIEL - In de Waal bij Tiel verdronk zaterdag een 47-jarige man . Hij wilde een vrouw in moeilijkheden redden, maar ging zelf kopje onder. Sander Zeilstra van Reddingsbrigade Nederland geeft zes tips voor redders en slachtoffers.

1. Schakel direct hulp in

Bel direct 112 en roep de hulp in van andere omstanders. Maak contact met het slachtoffer.

2. Ga niet het water in

Breng je eigen leven niet in gevaar door zelf de rivier in te springen. De neiging is groot het wel te doen, zeker als het slachtoffer een bekende is, maar doe het niet. ,,De meeste mensen zijn niet gewend om met kleren aan te zwemmen en al helemaal niet in koud rivierwater.’’

Ook met een menselijke ketting moet je niet te ver het water ingaan. ,,Blijf altijd met je voeten op de bodem, ga niet zwemmen. Houd elkaar bij de polsen vast, dat geeft de meeste vastigheid.’’

Als je koste wat kost toch gaat zwemmen naar het slachtoffer, neem dan in ieder geval een drijfmiddel mee.

3. Zoek drijfmiddelen

Zoek spullen waarmee je kan blijven drijven en gooi die naar het slachtoffer. Reddingsboeien zijn meestal niet voorhanden, maar ook een plastic bal, een luchtbed, drijfhout of een paar lege plastic flessen kunnen volstaan. Ook te doen, maar lastiger voor het slachtoffer: vang lucht in een plastic tas en druk die met de onderkant naar onderen het water in.

4. Niet tegen stroming in zwemmen

Praat in korte, duidelijke zinnen met het slachtoffer. Maak hem of haar duidelijk niet tegen de stroming in te zwemmen. ,,De neiging is dat wel te doen, omdat je terug wil naar de plek waar je het water in ging. Maar het kost heel veel energie en vaak is de stroming te sterk.’’ Het slachtoffer moet zich mee laten voeren met de stroming. ,,Wacht tot je in rustig water terechtkomt en zwem dan naar de kant.’’

5. Stop met zwemmen en ga drijven

In nood is de neiging groot om druk te gaan bewegen, maar als terugzwemmen niet lukt, ga dan drijven. ,,Ga met je hoofd naar achteren en spreid armen en benen. Het is tegen je instinct in, en je gaat misschien even kopje onder, maar je blijft zo drijven.’’ Blijf wel uitkijken dat je niet richting een schip drijft.

6. Ga niet zwemmen in rivieren

Sterke stromingen, plotselinge dieptes, druk verkeer van vrachtschepen, koud water, geen toezicht: de rivieren zijn geen zwemplaatsen. Zelfs alleen maar pootjebaden kan gevaarlijk zijn, je kunt uitglijden of vallen door de sterke stroming. ,,Op de website zwemwater.nl staan alle plekken waar je veilig kunt zwemmen. Ga daar naar toe. De rivieren staan daar bewust niet bij.’’