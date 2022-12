Twentse fans bij debuut van Danny Jansen op PDC WK Darts in Engeland: ‘Hij gaat sowieso winnen’

ENSCHEDE/LONDEN - Zondagavond dronken ze samen nog een biertje, maandagmiddag juichen ze hem toe. Ramon Morsink uit Markelo is samen met een paar dorpsgenoten en dartsliefhebbers bij het debuut van Danny Jansen op het PDC WK Darts in Engeland. En ze zijn vol vertrouwen. „Hij wint!”

Ze zijn gisteren met de auto naar Londen gereden. Ramon had samen met Peter Landeweerd al besloten dat ze sowieso bij de eersterondepartij van Danny Jansen wilden zijn. „We hadden nog plekken over in de auto, dus konden Sven Oosterkamp, Arno Dokter en Rick ter Haar ook mee", vertelt Ramon maandagochtend, terwijl hij op de taxi naar het Alexandra Palace, de plek waar het PDC WK Darts wordt afgewerkt, wacht.

WK-finale

Zondagavond heeft het gezelschap nog samen met Danny en zijn familie wat gegeten, een paar biertjes gedronken en de WK-finale tussen Argentinië en Frankrijk gekeken. „Dat was gezellig", zegt Ramon, die bij Toornsmit in Markelo teamgenoot is van de Holtense darter. „Maar Danny zoekt de drukte verder niet zo op. Hij verblijft in een appartement en het was leuk om hem even te zien.”

Zelf zitten de Markeloërs in een bed en breakfast op een paar kilometer van het Alexandra Palace. „We hebben gewoon maar wat geboekt", vertelt Ramon. „Het belangrijkste is dat we een bed hebben om te slapen en dat we een ontbijt hebben.” Een goed en stevig ontbijt is wel handig, voordat je Alexandra Palace betreedt, want daar vloeit het bier rijkelijk. „Dan is een goede bodem wel verstandig, ja", zegt Ramon lachend.

Pruiken

Vanmiddag zien Ramon en consorten Jansen in actie op het podium in Alexandra Palace. De 20-jarige darter komt rond half drie Nederlandse tijd in actie. Wie dan naar de wedstrijd van Jansen tegen de Filipijn Paolo Nebrida kijkt, kan de groep supporters uit Markelo herkennen aan een speciaal t-shirt en een pruik. „De bijnaam van Danny is The Mullet vanwege zijn haar”, vertelt Ramon, doelend op de mat in de nek van Jansen. „We hebben dus allemaal dezelfde pruik op.”

Quote Danny gaat sowieso winnen! Ramon Morsink

Het vertrouwen in een goede afloop van de eerste wedstrijd van Jansen op het WK is groot. Niet alleen bij Ramon, maar ook bij de rest van de groep. „Er doen drie Filipijnse darters mee", vertelt Ramon. „Van die drie is de tegenstander van Danny op papier wel echt de minste.” Twijfel over een goede afloop is er dus niet bij Ramon. „Danny gaat sowieso winnen!”