Bart van der Velden uit Boekel maakt met eigen motorteam naam in rallywereld: ‘Mijn vriendin zal nooit meer zeggen dat de Dakar vakantie is’

Jeroen van Deursen ziet bij worstelend NWC puzzel steeds meer in elkaar vallen

In de tweede klasse E bezet NWC de achtste plaats. De ploeg kwam in de eerste tien duels pas zeven keer tot scoren. Spits Jeroen van Deursen (32) wist afgelopen zondag zijn eerste doelpunt te maken en ziet lichtpunten. ,,We voetballen aardig mee, maar vergeten onszelf te belonen.”

18 december