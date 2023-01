Bradly van Hoeven blikt terug op eerste week bij TOP Oss: wennen, minuten maken en kansrijk begin

Topschut­ter Remy Keijsers strijkt na vijf Belgische jaren weer bij DVS neer

Na vijf jaar in België gevoetbald te hebben, is aanvaller Remy Keijsers (29) van Lille United teruggekeerd bij vierdeklasser DVS uit Aalst. Daar speelde de Eindhovenaar eerder al van 2011 tot en met 2014 en in het seizoen 2015-2016. In dat laatste jaar kroonde hij zich tot topscorer in de vijfde klasse met dertig doelpunten.

