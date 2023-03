Dankzij paardenvirus toch familieduel Van der Vleuten bij Indoor Brabant

Klas­se-reddingen en veerkracht net niet genoeg voor RKC om punten van PSV af te snoepen

De RKC-defensie liet zich zondag weer eens van zijn goede kant zien, al was dat voor een punt tegen PSV net niet genoeg. Zuur, maar de frustratie die er na het duel in Eindhoven was, was er ditmaal zeker niet.