Danny Blankers moet Dommelen in de derde klasse houden: ‘Deze club hoort op dit niveau te spelen’

Bladella voelt geen druk met favorieten­rol: ‘We gaan vol voor het kampioen­schap’

Het was Bladella-voorzitter Wim Ploeg die In zijn nieuwjaarstoespraak de knuppel het hoenderhok ingooide. De doelstelling voor de rest van dit seizoen werd maar meteen op scherp gesteld: kampioen worden in de derde klasse.

14:00