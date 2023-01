De jongen ‘die het betaald voetbal niet zou halen’, speelt nu bij de Australische kampioen: ‘Altijd tegen iedereen op moeten boksen’

Maak kennis met de Brabantse sportgekke familie Stam: ‘Heb al dikwijls gehoord dat dit geen doorsnee gezin is’

Domme genen, langzame spiervezels, een helletocht in de Ardennen. Aan sterke verhalen geen gebrek aan tafel bij de sportgekke familie Stam. Arnold en zijn drie zonen schuwen niet om elkaar het snot voor de ogen te fietsen of te schaatsen. ,,We hebben heel veel mooie dingen meegemaakt, maar het is ook vaak kommer en kwel.”

