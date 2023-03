Dressuurlessen verpakt in vermakelijke muziekshow onder regie van Anky van Grunsven

nabeschouwing Helmond Sport ziet laatste restje hoop vervliegen na tik bij De Graafschap: ‘Een kansloze missie’

Als Helmond Sport écht nog wat van het seizoen had willen maken, dan had de ploeg een resultaat moeten halen bij De Graafschap. Dat zat er echter geen moment in voor de minst scorende ploeg van de eerste divisie. Scoren is en blijft toch al hét probleem. Al vindt de trainer dat te makkelijk.