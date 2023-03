Dressuurlessen verpakt in vermakelijke paardenshow onder regie van Anky van Grunsven

De imponerende wereldbekerzege van Charlotte Fry in de vooravond vormde de opmaat voor een onderhoudende demonstratie dressuur met een hoog showgehalte. Na hoogdravende opkomstmuziek en een inleidend praatje van meervoudig olympisch en wereldkampioen Anky van Grunsven nam zangeres en paardenfan Samantha Steenwijk samen met Roos Kolkman van Stal Hermes bezit van de nagenoeg uitverkochte arena. De pas de deux, voor deze gelegenheid voor twee Friese paarden, zou zomaar in de toekomst een nieuw onderdeel kunnen zijn van dressuurkampioenschappen: synchroondressuur.

Stembeheersing

Als extra moeilijkheid zong Samantha Steenwijk live onder meer nummers van John Miles ( Music ) en Tina Turner ( Simply The Best ). Van Grunsven sprak haar bewondering uit voor zoveel stembeheersing. ,,Ik ga altijd heel erg hijgen onder het paardrijden, als ik iets moet zeggen. Zij moet zich concentreren op haar paard en ook nog eens haar tekst onthouden. Knap hoor.”

Met The Dressage Masters volgt Indoor Brabant het voorbeeld van Jumping Amsterdam, dat in de RAI al vaker succesvol heeft afgetrapt met een dressuurshow. ,,De niet-kenner kan er wat van opsteken en zelfs als die er niets van opsteekt, kan die nog een leuke avond hebben met grapjes, sport en muziek. Zo hebben we het bedacht”, verklaarde Anky van Grunsven vooraf. Over haar eigen rol zei de bestuursvoorzitter van The Dutch Masters. ,,Samen met de trainers praat ik het een beetje aan elkaar. Ik heb altijd heel veel clinics gedaan. Meestal rijdend, maar ook zonder paard lukt dat wel.”