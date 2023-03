Drie overvolle dagen Indoor Brabant voor Harrie Smolders: ‘Tijdens thuisconcours word je geleefd’

EERSTE KLASSE C Twee rode kaarten nekken Deurne tegen koploper Witten­horst

Deurne is er niet in geslaagd om de reeks van vijf ongeslagen wedstrijden een vervolg te geven. In eigen huis verloor het met 0-2 van Wittenhorst. Door deze nederlaag zakt Deurne naar de tiende plek.