Europees avontuur Heroes aan zijden draadje

De kansen dat Heroes nog doorstoot naar de achtste finale in de FIBA Europe Cup hebben een flinke deuk opgelopen met het verlies van Merlins Crailsheim in de Maaspoort. De Duitsers waren een flinke maat te groot voor de Nederlandse landskampioen: 97-102.

Heroes kon zichzelf een enorm plezier doen als het in de Maaspoort met zes punten voorsprong had gewonnen. Dan had het namelijk de verliespartij in Crailsheim (89-84) weggespoeld en een grote stap gezet richting doorgang. Alleen in het eerste kwart had het er even schijn van dat Heroes daar aanspraak op kon maken. Daarna was de schotkracht van de bezoekers simpelweg te groot.

Er werd ongelofelijk veel gescoord in de wedstrijd en, helaas voor Heroes, het meeste door de bezoekers. Oude bekende Edon Maxhuni (18 punten) was met name goed op schot, evenals Arunas Mikalauskas (16 punten), vorig seizoen nog van Leiden. Otis Livingston werd echter topscorer, met 23 punten.

Comeback

Heroes kwam tot het laatste kwart reboundend en scorend veel tekort ten opzichte van de Duitsers, waardoor die steeds maar meer kansen kregen en ook afmaakten. In de laatste minuten van de wedstrijd maakte de ploeg echter een wonderbaarlijke comeback en kwam het zelfs even op voorsprong. Een paar stops van Merlins en twee slordige turnovers van Webster beslisten de wedstrijd uiteindelijk echter alsnog in het voordeel van de Duitsers.

Bij Heroes maakte Kaspars Vecvargars zijn debuut. De Let is op proef in Den Bosch en maakte in het beperkte aantal minuten dat hij mee mocht doen een hele aardige indruk met onder andere een paar belangrijke scores. De Let mag zichzelf vijf weken lang bewijzen in de afwezigheid van vaste guards Boy van Vliet en Austin Price.

Heroes staat na vier duels gedeeld derde met Kalev, waarvan het thuis met grote cijfers won. Ze mogen nog een keer op bezoek bij de Esten, maar zelfs als dat duel in een zege eindigt, moet het ook van het onverslaanbaar geachte Gaziantep winnen en hopen dat Merlins de rest van zijn duels verliest.