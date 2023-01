FC Den Bosch casht met transfer van oud-speler Leo Väisänen, club deelt meteen nieuwe contracten uit

Tilburgse voetbal­ster is na rondtocht in het buitenland nu weer ‘in eigen land’: ‘Heb hier nog te weinig laten zien’

Op haar benen staan de woorden self made. Vanessa Susanna is trots op wat ze helemaal zelf heeft bereikt. Ze speelde bij PSV, in het buitenland en nu bij ADO Den Haag. Ook daar wil de Tilburgse voetbalster zich laten zien. ,,Ik geef niet op.”

21 januari