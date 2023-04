Gideon van Esch weer trefzeker voor Bavos: ‘Maar kans dat ik bij Helmond Sport beland, acht ik vrij klein’

TOP Oss laat winst lopen op avond vol emotie bij de achterban: ‘Kunnen het ons niet veroorlo­ven om contract door te laten lopen’

TOP Oss leek vrijdagavond door doelpunten van Margaritha en Mathieu een eenvoudige zege te gaan boeken in eigen huis tegen Helmond Sport, maar de Ossenaren gaven de voorsprong uit handen. De wedstrijd eindigde in 2-2 en over negentig minuten gezien was die uitslag terecht.