Grijpen de Amerikanen nu eindelijk in bij FC Den Bosch? Nieuwe technische baas praat alvast over de play-offs

VOLLEYBAL Lynn Blenckers tankt thuis in Vierlings­beek even bij na blessure­leed: ‘Ik heb het zwaar gehad’

Topvolleybalster Lynn Blenckers is – ‘eindelijk’ – even thuis in Vierlingsbeek, na een heftige tijd in Zuid-Frankrijk. Bij haar club Pays d’Aix Venelles sloeg ze begin november haar schouder uit de kom. Nu durft ze weer vooruit te kijken. ,,In februari sta ik in het veld.”

24 december