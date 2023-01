Heroes Den Bosch haalt versterking uit Letland om blessures in selectie op te vangen

Heroes Den Bosch heeft per direct de Letse guard Kaspars Vecvagars vastgelegd. De 29-jarige speler moet bij de landskampioen basketbal de komende tijd het gat invullen dat in de selectie van coach Erik Braal is ontstaan door de blessures van Boy van Vliet en Austin Price.

Vecvagars heeft een contract getekend voor vijf weken met een optie tot het einde van het seizoen. Hij komt over van Cáceres CB uit de Spaanse LEB Gold, de competitie waarin hij eerder uitkwam voor Bàsquet Girona, Força Lleida CE en Palencia.

Verder heeft hij in zijn carrière onder andere gespeeld bij het Litouwse Zalgiris, waar hij 22 duels achter zijn naam heeft staan op het hoogste Europese niveau, de EuroLeague. Afgelopen 2,5 seizoen in de LEB Gold was Vecvagars goed voor 9.3 punten per wedstrijd.

Vecvagars is direct speelgerechtigd en kan komende woensdag al met Heroes meedoen in de thuiswedstrijd tegen het Duitse Merlins Crailsheim in de FIBA Europe Cup.

Vervanger van twee belangrijke spelers

Met Van Vliet en Price mist Heroes de komende tijd twee belangrijke spelers. Van Vliet liep in december een enkelblessure op die hem voorlopig nog aan de kant houdt. Price heeft al langer last van zijn heup en onderrug. Nu Vecvgars er is als zijn vervanger kan hij zich volledig richten op zijn herstel.

Technisch manager Roel van de Graaf van Heroes is blij met de komst van Vecvagars. ,,Nadat we de conclusie trokken dat het écht beter was om Austin meer tijd te geven om fit te worden, hadden we 72 uur om een vervanger te vinden. Dat had te maken met de deadline om de speler speelgerechtigd te krijgen voor de wedstrijd tegen Crailsheim. Zo kwamen we uit bij Vecvagars.”

Coach Erik Braal: ,,Kaspars is een ervaren speler die ons direct kan helpen en hopelijk snel inpasbaar is. Hij weet wat we van hem verwachten en is zich bewust van de rol die hij krijgt door het wegvallen van Boy en Austin.”

,,Ik voel me direct onderdeel van de groep,” zegt Vecvagars na zijn eerste training bij Heroes. ,,De ontvangst bij de club was warm en het niveau van de training zojuist was hoog. Ik ben blij dat ik me bij dit talentvolle team mag voegen en kijk ernaar uit de club in ieder geval de komende vijf weken te helpen.”