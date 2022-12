Het zaalvoetbal in de winter is niet meer wat het was, behalve tijdens de Meierijcup

De zaalvoetbaltoernooien tijdens de kerstperiode waren in de jaren negentig en begin deze eeuw talrijk. Geïnspireerd door eredivisieploegen met tv-uitzendingen vanuit een afgeladen sportpaleis Ahoy of de Amsterdamse RAI. Smaakmakers als Simon Tahamata en Gerald Vanenburg trokken volle zalen. Dat is nu heel anders, op een enkele uitzondering na.

Het zaalvoetbal kwam de laatste jaren in een neergaande spiraal terecht. De lokale competities die er voorheen in bijna ieder dorp waren, zijn nog op één hand te tellen, waardoor de jeugd er ook niet meer in aanraking komt.

Een positieve uitzondering vormt de Meierijcup die dit jaar zijn vijfde editie beleeft. Sporthal Theereheide is deze woensdagavond mudjevol als de regioclubs ODC, Helvoirt, Essche Boys, Avanti’31 en De Bocht’80 aantreden. De ‘eretribune’ is een erfstuk uit een Tilburgs theater waar al gauw een kleine honderd aanwezigen in de luxe klapstoelen zich als een tijdelijke vorst wanen.

De speelvloer komt van zaalvoetbaleredivisionist FCK De Hommel die jarenlang ieder thuisduel in De Maaspoort werd gebruikt. Tegenwoordig staan de panelen zonder bestemming in opslag. De organisatie kon de vloer bij de gemeente Den Bosch huren.

Wennen

Als Essche Boys-puntspeler Lars van Wanrooij na zijn zoveelste actie niet voorbij zijn tegenstander van De Bocht’80 komt, knikt hij maar weer eens mismoedig. Geconfronteerd na afloop dat het de 80-voudige voormalige Turkse zaalvoetbalinternational Yener Kiliç betreft, doet even zijn wenkbrauwen fronsen. ,,Oeps, dat is niet mis. Ik dacht al; hij kan er wel wat van. Maar goed, het is en blijft voor mij wennen als veldspeler die toevallig een keer zaalvoetbalt.”

Van Wanrooij (21) speelt ieder duel de volle achttien minuten en merkt dat het een aanslag op zijn conditie pleegt. De Esschenaar puft enkele minuten na afloop nog altijd. ,,Het is intensief, dat merk ik nu pas. Scoren valt hier niet mee. De verkeerde tactiek denk ik, haha. Ik heb eigenlijk nog nooit aan zaalvoetbal gedaan op enkele familieduels na. Of ik nog ooit op niveau in de zaal ga spelen? Ik denk van niet. Dit is in ieder geval een leuke onderbreking tijdens de winterstop.”

Oud-international

Zijn tegenspeler Kiliç heeft vooral veel plezier deze avond. De Oirschotse verdediger (37) maakte tussen 2006-2016 deel uit van de Turkse nationale zaalvoetbalploeg en speelde het EK 2012 in Kroatië. ,,Bij De Bocht’80 kwam ik drie jaar terug in een gespreid bedje. Vandaag zijn hier ook weer 40-50 supporters aanwezig. Vroeger kwam ik na afloop nooit in de kantine. Nu ben ik meestal de laatste die naar buiten rolt.”

De coaching bij ODC uit Boxtel laat trainer Piet Drijvers over aan assistent Jordy van der Zande. Drijvers denkt dat het verfrissend werkt als er tijdelijk iemand anders voor de groep staat. ,,Mijn moeder is vandaag jarig”, lacht de oefenmeester. ,,Dus was het sowieso moeilijk. Ik heb alles aan de groep zelf overgelaten. Even in een andere omgeving. Van tevoren getraind hebben we niet. Ik heb zelf jarenlang gespeeld bij BE’79 dus weet wat er te koop is. Het is en blijft een leuk spelletje.”