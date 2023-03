Kostbaar foutje Delestre, bedankt zegt Amerikaan Ward na thriller in Brabanthallen

Indoor BrabantSimon Delestre was zondagmiddag hard op weg naar een sensationele zege in de Rolex Grand Slam. In de uitverkochte Brabanthallen stond er nog één laatste hindernis tussen de Franse springruiter en de hoofdprijs van 330.000 euro. En toen ging het mis.

Cayman Jolly Jumper liet onderweg in de barrage van de prestigieuze springwedstrijd de snelste tussentijd noteren. McLain Ward kreeg het aardig benauwd in de hot seat. Voor de 47-jarige Amerikaan stond er nog veel meer op het spel dan die drie ton. Hij won eerder dit seizoen al het CHI van Genève, een van de vier Rolex Grand Slam-wedstrijden in het jaar. De Zwitserse horlogefabrikant keert een extra bonus uit van een half miljoen euro voor wie voor de tweede keer in een jaargang wint.

Op het moment dat de ruin van Delestre op de laatste hindernis een balk uit de lepels tilde, rinkelde de kassa voor Ward. De laatste twee deelnemers in de enerverende barrage kwamen niet in de buurt van de tijd van de Amerikaan. De New Yorker verdiende op een zondagnamiddag in Den Bosch dus ‘even’ 830.000 euro. De Europese springtop had het nakijken.

Wereldkampioen derde

De Fransman Julien Epaillard, in januari de grote winnaar van de wereldbekerwedstrijd tijdens Jumping Amsterdam, kreeg als nummer twee 200.000 euro bijgeschreven. Wereldkampioen Henrik von Eckermann maakte het podium compleet. De Zweed moest het spits afbijten in de barrage en vloog met paradepaard King Edward foutloos over de hindernissen. Toch bleek het nog sneller te kunnen. En Delestre? Die vond zichzelf terug op de tiende plaats en moest genoegen nemen met een premie van 20.000 euro.

Lars Kersten was op de zesde plaats verrassend de beste Nederlander. De jonge Limburger (23) wint niet elke week 45.000 euro. Een fraaie beloning voor een gedurfde actie als afsluiter van het programma. Hij weigerde om op safe te gaan, maar maande merrie Hallilea aan tot spoed. Daardoor bleef hij nog drie foutloze concurrenten voor in de eindrangschikking, onder wie Marc Houtzager (9de). De derde Nederlander in de finale, Willem Greve, eindigde met 12 strafpunten als zestiende en laatste in de barrage.

Quote Pas als je als parcours­bou­wer denkt: ‘Dit is onmogelijk om te springen’, blijven er hier drie of vier ruiters foutloos Henrik von Eckermann

Het grote aantal ruiters dat de eerste ronde foutloos aflegde (bijna de helft) gaf parcoursbouwer Louis Konickx stof tot nadenken. ,,Misschien ben ik iets te aardig voor de deelnemers.” Wereldkampioen Von Eckermann had wel een tip voor Konickx. ,,Hij heeft een zware job. Hier komt het beste van het beste aan de start. Pas als je als parcoursbouwer denkt: ‘Dit is onmogelijk om te springen’, blijven er drie of vier ruiters foutloos. Heb je het gevoel: ‘Dit is knap lastig’, dan heb je te veel nullen.”

En over zijn gemiste kans op de hoofdprijs: ,,King Edward heeft geweldig gesprongen. Natuurlijk had het iets sneller gekund, maar ik wil niet in excuses vluchten. Eerlijk gezegd dacht ik met mijn tijd vijfde of zesde zou worden.”

Lastig genoeg

Voor de Brabantse topruiters had Konickx het kennelijk lastig genoeg gemaakt. Harrie Smolders uit Hooge Mierde (vorig jaar tweede in Den Bosch), Somerenaar Maikel van der Vleuten (die niet over zijn beste twee paarden kon beschikken) en Leopold van Asten (Duizel) mochten niet terugkomen voor het toetje.

Ward zei genoten te hebben van de warme atmosfeer in de Brabanthallen. De bonus kan voor de Amerikaan nog verder oplopen als hij later in het jaar ook het CHIO van Aken wint. ,,Het is nog nooit iemand gelukt om drie van de vier majors te winnen. Het zijn vier iconische evenementen, een enorme uitdaging. Ik denk dat de bonus voorlopig tamelijk veilig is.”