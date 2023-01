Kruisland trekt drie punten over de streep in 27 minuten durend inhaalduel: 'Dit was nog een zware dobber’

Geen bekerstunt voor FC Den Bosch: degelijk Ajax is een maatje te groot in De Vliert

In een uitverkocht De Vliert is FC Den Bosch er niet in geslaagd om te stunten tegen Ajax. De nummer zestien van de KKD trof een gehavende afvaardiging uit de hoofdstad, maar maakte geen moment echt aanspraak op een sensatie in het bekertoernooi. Door goals van Dusan Tadic en Kenneth Taylor werd het 0-2.

11 januari