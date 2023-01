LIVE | RKC begon sterk, maar Volendam dringt nu aan met schot op de paal én de lat

• De eerste wedstrijd van 2023 speelde RKC in eigen huis gelijk tegen SC Heerenveen.

• Spits Michiel Kramer is hersteld van zijn blessure en is er weer bij voor RKC.

• RKC staat op dit moment elfde, FC Volendam is de nummer zeventien van de eredivisie.