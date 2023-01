LIVE | Sterker Jong AZ verdiend op voorsprong bij TOP Oss, doelman Jansen kansloos op schot De Jong

Jack Wijnen uit Dongen verder in titel­strijd om NK driebanden in Berlicum: ‘Primeur voor mij’

Biljarter Jack Wijnen uit Dongen hoort bij de beste acht biljarters van ons land. Hij is dit weekend bij de KNBB Jumbo Masters, het officiële nationale kampioenschap in Berlicum, één van de kwartfinalisten. ,,Hoe dat voelt? Heel prettig, het is ook een primeur voor mij.”

13 januari