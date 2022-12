Met André Hazes op de tribune verdient zege Tilburg Trappers niet de schoonheidsprijs

Voor Trappers was het een enorme klus om ‘de tactisch beste wedstrijd van het seizoen’ van afgelopen zondag tegen Saale Bulls Halle (0-3 winst) te overtreffen. Gezien de score zou dat mogelijk moeten zijn tegen een opponent die eerder nog een gigantisch pak slaag kreeg (14-3) en geen drie volledige lijnen op de been kon brengen vanwege personele problemen. Daardoor was het ook de vraag of het duel door kon gaan.

Met enige vertraging door ijsproblemen begon de wedstrijd. Maar een kopie van die septemberavond werd het nooit op Stappegoor. Dat had Trappers aan zichzelf te wijten, want zoals wel vaker dit seizoen vond de thuisploeg moeilijk het net. ,,Diez is wel een stuk beter dan een paar maanden geleden, toen waren ze nog zoekende", stelde Jonne de Bonth. ,,Soms willen we het te mooi doen, zoeken we meer naar die pass in plaats van dat we schieten. Als we dat meer zouden doen, dan maken wij er zes of zeven.”

Quote Tegen de betere ploegen spelen we vaak goed, maar tegen de mindere teams laat het mentale aspect ons in de steek. Jonne de Bonth, Tilburg Trappers

Al viel dat te betwijfelen, want in totaal ondernam Trappers 45 doelpogingen. In de eerste periode scoorde de thuisploeg ondanks de 19 schoten slechts één keer dankzij Delaney Hessels. Aan de andere kant toonde de opponent zich wél efficiënt. Elf tellen voor de zoemer rondde Sandis Zolmanis - in ondertal - een van de zes kansen af: 1-1.

Een draai om de oren

Doug Mason zou zijn ploeg hierom een spreekwoordelijke draai om de oren hebben gegeven in de rust. ,,Iedereen vindt dan ook dat we wakker moeten worden, dat we moeten spelen zoals we kunnen", zei De Bonth. ,,Tegen de betere ploegen spelen we vaak goed, maar tegen de mindere teams laat het mentale aspect ons in de steek.”

Toch kwam het aanvalsspel van Trappers soms tot wasdom, met prachtige aanvallen zoals de ijshockeyliefhebber graag ziet. Het afmaken is en blijft een aandachtspunt. Al was er na de eerste periode natuurlijk geen vuiltje aan de lucht.

Statistieken Scoreverloop: 5. D. Hessels 1-0, 20. Zolmanis (sh) 1-1, 27. Herz 1-2, 35. De Bonth 2-2, 37. Hofland 3-2, 39. De Bonth 4-2.

Assists Trappers: Richards (2x), Virtanen, Hofland, Van Soest, Loginov, Van Oorschot.

Periodestanden: 1-1; 3-1; 0-0

Strafminuten: 4-6

Schotenverhouding: 45-10

Toeschouwersaantal: 2242

Het publiek en de spelers kregen het in de tweede periode Spaans benauwd, toen Diez op 1-2 kwam. Nu moest Trappers aan de bak. De dubbele powerplay van Diez was de wake-up call voor Trappers. ,,Als je dat netjes uitspeelt, dan krijgt iedereen daar energie van. Als je dan ook nog scoort, komt het meestal wel goed", analyseerde De Bonth, die gelijk kreeg.

André Hazes ziet Diego Hofland scoren

De thuisploeg joeg op de gelijkmaker, maar Tommi Steffen dreef de ijshockeyers eerst nog tot wanhoop met zijn reddingen. Tot de 35ste minuut. In amper vier minuten tijd scoorden de Bonth (2x) en Diego Hofland, wiens neef André Hazes voor het eerst dit seizoen op de tribunes zat. ,,Ik was ik een tijdje geblesseerd en geschorst anders was hij eerder gekomen. Toen ik in Duitsland speelde, kwam hij regelmatig kijken", zei Hofland over zijn bezoek.

Over het zwakke eerste deel van de tweede periode spraken spelers en coach Doug Mason niet in de rust, zei De Bonth. ,,Als het beter gaat, willen we geen negativiteit brengen. Maar we zullen later deze week wel te horen krijgen dat we niet op ons best waren het eerste half uur.”

In de derde periode viel Trappers aan, maar de urgentie ontbrak. De thuisploeg kon leven met de 4-2 tegen de middenmoter die nog wel de paal raakte. ,,Je ziet op een gegeven moment dat Diez niet meer vol kan, omdat zij zo'n smalle selectie hebben. In de slotfase zetten zij nog wel aan, maar zitten wij daar bovenop dan komen we niet meer in de problemen.”

Trappers boekte een zakelijke zesde zege die geen schoonheidsprijs verdiende. Zondag gaat de ploeg op bezoek bij Icefighters Leipzig om 18.00 uur.

Stand Oberliga Nord 1. Hannover Scorpions 31-87 punten

2. Crocodiles Hamburg 30-67 punten

3. Tilburg Trappers 30-64 punten

4. Saale Bulls Halle 31-61 punten

5. Hannover Indians 30-60 punten