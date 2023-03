Nijnsel doet Mariahout wederom pijn diep in de blessuretijd en verstevigt zo de koppositie

Harde woorden na monsterne­der­laag (13-0) van FC Den Bosch: ‘Al zet je Hans Klok voor deze groep...’

De tranen stonden na afloop in zijn 32-jarige ogen. Een 13-0-nederlaag, dat had Danny Verbeek in zijn lange carrière nog nooit meegemaakt. ,,We staan als FC Den Bosch niet aan de rand van de afgrond. We zijn er diep in gevallen”, zei de Bossche routinier na het monsterverlies bij PEC Zwolle.