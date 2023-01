Ömer Gündüz merkt dat TOP Oss moet leren omgaan met tegenslag: ‘Mindset veranderen is soms lastig’

TOP Oss en tegenslagen. Die worden dit seizoen vaker in één adem genoemd. Neem het Brabants onderonsje met NAC. De ploeg uit Breda leidde al na acht tellen door een fout van Lorenzo Piqué. TOP speelde een verloren wedstrijd tot de zeventigste minuut. Pas vanaf dat moment geloofde TOP in een resultaat. De opleving kwam te laat: 1-2.

Of het duel met Jong AZ. Pas na rust ontbrandde de ploeg van interim-trainer Marcel van der Sloot. ,,Als je niet speelt met de energie van de wedstrijden tegen Roda JC en Telstar dan ga je geen wedstrijden winnen”, weet Gündüz. ,,Tegen PEC Zwolle hebben we die spirit nodig, zeker in hun stadion waar de fans erachter staan.”

Quote Als je meteen op achter­stand komt, dan is het lastig om daar als speler overheen te stappen. Er komt gelaten­heid in de ploeg Ömer Gündüz, TOP Oss

De middenvelder die terugkeert van een schorsing erkent dat TOP wisselvallig is dit seizoen. ,,Dat heeft denk ik te maken dat de energie van het team een beetje wegvalt. Als je meteen op achterstand komt, dan is het lastig om daar als speler overheen te stappen. Er komt gelatenheid in de ploeg”, verklaart hij. ,,Met tegenslagen moeten we leren omgaan, want we winnen vaker niet dan wel.”

Marcel van der Sloot tijdens het duel met Telstar.

Kwestie van vertrouwen

De mindset is volgens Gündüz onderwerp van gesprek, maar de knop omzetten blijkt lastiger dan gedacht. ,,Het is makkelijk om te zeggen dat je de mindset gaat veranderen, maar soms lukt het gewoon niet in de wedstrijd. Dit heeft ook met een kwestie van vertrouwen te maken.” De 21-jarige controleur zoekt zeker niet naar excuses voor de nummer 19 van de KKD. ,,Het is duidelijk dat het niet meer kan dat we spelen alsof er helemaal niemand op het veld staat. We moeten met ons hart voetballen en geloven in onszelf.”

Ook interim-trainer Van der Sloot, die naast de vijf geblesseerden ook de geschorste Jearl Margaritha mist, weet dat TOP kansen zal krijgen in Zwolle. ,,Willen wij resultaat boeken, dan moeten we geen fouten maken bij het verdedigen van standaardsituaties of de aftrap. Zo kunnen we ons in de wedstrijd knokken.” Dan droogjes: ,,Ik denk niet dat ik iemand hoef uit te leggen dat we niet zo willen beginnen zoals tegen NAC.”

PEC Zwolle – TOP Oss Scheidsrechter: Perez

Afwezigen: Sanches, Van der Sluijs, David, Abdat, Mathieu, Margaritha

Laatste onderlinge duel: 4 november 2022, TOP Oss – PEC Zwolle: 0-5

Bijzonderheden: Bij TOP Oss is Ömer Gündüz terug van een schorsing, terwijl de onlangs teruggekeerde Jearl Margaritha na zijn rode kaart tegen NAC (twee keer geel) moet toekijken.

Vermoedelijke opstelling: Jansen; Pata, Piqué, Van Eijma, Van der Sluys; Gündüz, Dekker, Stuy van den Herik; Van Hoeven, Leidsman, Margaret