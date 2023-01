Rockx wil naar de top van de paardensport en het Talententeam is dan de enige weg

De weg naar de top van de paardensport is lang en moeilijk. Daarom maakt de hippische sportbond al jaren werk van gedegen begeleiding van de jeugd. Dat doet het met een talentenplan én Talententeam. Thalia Rockx maakt al jaren deel uit van dat team. Ze stroomde meteen in bij de internationale talenten. ,,Ik kreeg een mailtje van de KNHS over mijn selectie. De eerste keer was ik echt overdonderd. Ik was steeds superblij met dat mailtje.” Ook dit jaar kreeg ze er dus weer een.

De route via het talentenplan naar de top is eigenlijk de enige succesvolle route die een talentvolle ruiter of amazone kan nemen. Beloftevolle sporters in de disciplines dressuur, springen, eventing en para-dressuur worden ondersteund in hun ontwikkeling tot topsporter. Jaarlijks worden ongeveer 200 ruiters tijdens trainingen en bijeenkomsten begeleid door de KNHS-bondscoaches, trainers en andere experts. Via de zogenaamde Talentendagen kunnen ze instromen bij de internationale talenten, de nationale talenten en de nationale beloften.

Trainingen door bondscoaches

Maar wat is het grote voordeel van onderdeel zijn van het Talententeam van de KNHS? Thuis wordt Rockx getraind door vader Johan, maar het team - ditmaal bestaand uit negen ruiters en amazonen - biedt veel extra’s. ,,Trainingen door de bondscoaches. Met een speciaal budget kun je samen met hen allerlei zaken plannen. Stalbezoeken bij topruiters zijn altijd leuk. Tegelijkertijd is het heel leerzaam om bij de toppers in de keuken te kijken en mee te draaien. Bovendien leren coaches en ruiters elkaar beter kennen.”

Uit het team wordt ook ieder jaar het Talent van het Jaar gekozen. Rockx is weer kandidaat. Bij een overwinning komt ze in een lijst met grote name uit de Nederlandse paardensport te staan. Denk aan Marlies van Baalen, Gerco Schröder, Willem Greve, Laurens van Lieren, Maikel van der Vleuten en Sanne Thijssen. De West-Brabantse inbreng op dit elitelijstje komt tot nu toe van Annemiek van der Vorm (2001), Tim Lips (2008) en Kevin Jochems (2018).

‘Een eer’

Zou Rockx haar vier teamverkiezingen willen inruilen voor één echte Talententitel? Het antwoord vergt wat langer nadenken. ,,Nee. Ik vind het ook heel leuk om in een team te werken. Dat geeft óók motivatie. Het is echt een eer om via het Talententeam door de bondscoaches te worden uitgekozen om Nederland te vertegenwoordigen bij de senioren.”

Of ze de prijs heeft binnengehaald, hoort ze pas op 28 januari, tijdens Jumping Amsterdam. Ondertussen is Rockx weer volop bezig met het nieuwe seizoen. ,,Met de jonge paarden volle bak richting het Grand Prixwerk. We mikken ook op EK-deelname in Hongarije en op het WK voor jonge dressuurpaarden.”