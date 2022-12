Van Rooij wil Dukes-coach geen kans geven om hem op de bank te zetten: ‘Er is veel concurrentie in het team’

Is het momenteel koud(er) in Twentse sporthal­len? ‘We zijn toch geen watjes?’

Buitensporters hebben in deze periode te maken met regen, wind, kou. Zolang het veld bespeelbaar is, is het: thermoshirt en/of legging erbij aan en gaan. Binnensporters hebben het beter voor elkaar. Is dat met de huidige energieprijzen ook nog zo? Uit een kleine rondgang langs clubs uit deze regio blijkt dat de ervaringen in de sporthal gaan van ‘aangenaam’ naar ‘fris’ tot ‘antarctisch koud’. Ook klinkt: ‘We zijn toch geen watjes?’

