Werkendamse gaat zonder team en zonder coach op ontdekkingsreis in schaatswereld: ‘Oom Piet zegt: Als je een wil hebt, moet je er alles voor geven’

Zonder team, zonder coach schaatst Ju-Lin de Visser de winter door. Het bracht de eenzaat uit Werkendam zelfs naar de ‘Olympische Spelen’ voor studenten in Lake Placid. Oom Piet, de bekende voetbalscout, kan trots op haar zijn. Griep verstoorde de aanloop naar het NK Supersprint zaterdag in Tilburg.

Tussen al het oranje en blauw valt haar geheel zwarte schaatspak op. Op haar rug staat in koeienletters ‘De Visser’ van boven naar beneden. Als ze haar plek achter de startlijn inneemt, zakt Ju-Lin door haar knieën en steunt met beide handen en haar linkerknie op het ijs. Een atypische houding. Als het ‘ready’ van de starter klinkt, tilt ze de knie en de rechterhand op. Zodra het startschot klinkt stort ‘de zwarte tornado’ zich naar voren richting de eindstreep 100 meter verderop.

Ziek op bed

Vanwege een valse start herhaalt het ritueel zich nog een keer. Exact 11,23 seconden later passeert de finish. Daarmee rijdt de Werkendamse de zevende tijd op het openingsnummer van het NK Supersprint op de Ireen Wüst IJsbaan in een veld van 16 starters. Niet slecht, maar ook niet bijster goed gezien haar persoonlijk record van 10,99. ,,Afgelopen week lag ik ziek op bed. Heb helemaal niet getraind. Ik sta hier dus ongetraind op het ijs. Ik dacht: ik voel me al wat beter, ik ga gewoon en zie wel wat de uitslagen zijn”, zal Ju-Lin de Visser (21) later verklaren. Met de zevende plaats in het eindklassement over de 100, 300 en 500 meter kan ze goed leven.

Volledig scherm Ju-Lin de Visser vlak voordat ze de starthouding aanneemt. © Joris Knapen/Pix4Profs

Het hoogtepunt van haar winter beleefde de Werkendamse, die op éénjarige leeftijd als adoptiekind naar Nederland kwam, vorige maand in Lake Placid. 43 jaar nadat Eric Heiden er schaatshistorie schreef met vijf olympische plakken, nam De Visser er deel aan de wereldspelen voor studenten, voorheen de Universiade genoemd. Haar beste prestatie op de James B. Sheffield Olympische Schaatsbaan was een tiende plaats op de 3000 meter. Dat is een afstand voor schaatssters van de lange adem. Op dit NK Supersprint in Tilburg houdt het op na 500 meter. ,,Het allrounden gaat me dit seizoen redelijk goed af, maar ik ben meer van de kortere afstanden. De 100 en 300 meter vind ik hartstikke leuk om te doen.”

Quote Kunstrij­den is een jurysport. Op een gegeven moment vond ik de sfeer niet leuk meer Ju-Lin de Visser (21)

Ooit vond ze kunstrijden leuk. Maar hoe beter ze werd, des te minder plezier kreeg ze erin. Op haar twaalfde stopte ze ermee om na een jaar over te stappen op klapschaatsen en een ontdekkingsreis te beginnen in de wereld van het langebaanschaatsen. ,,Kunstrijden is een jurysport. Op een gegeven moment vond ik de sfeer niet leuk meer, ouders onderling. Ik durfde niet meer te rijden, bang dat ik iets fout zou doen. In het langebaanschaatsen is het gewoon rijden, tegen de klok. En er is geen jury.”

In Breda verwierf ze een plek in de baanselectie van coach en oud-wereldkampioen Annamarie Thomas. Vanwege haar studie fysiotherapie in Nieuwegein maakte ze de overstap naar het talententeam Midden-Oost dat Utrecht als thuisbasis heeft. ,,Maar op een gegeven moment reed ik er anderhalf uur op, dat was niet meer zo goed te doen. Nu zit ik al het hele seizoen zonder team, zonder coach. In de zomer vond ik dat prima, dat is ook makkelijker plannen in combinatie met mijn studie en mijn eigen onderneming in personal training en sportmassage. In het winterseizoen vond ik het lastiger om in mijn eentje de ijstrainingen te draaien. Al heeft het op zich wel goed uitgepakt als ik kijk naar mijn prestaties in de Holland Cup, Kraantje Lek, de Gruno Bokaal en mijn eerste NK afstanden. En ik ben in Amerika geweest.”

Solistische onderneming

Ook Lake Placid werd een solistische onderneming. Van de tien schaatsers uit Nederland die naar de studentenspelen zouden gaan, bleef De Visser als enige over. De hoge kosten bleken voor de anderen een struikelblok. Crowdfunding leverde voor De Visser lang niet genoeg op om de kosten te dekken, maar ze besloot toch te gaan. ,,Daar heb ik geen spijt van gekregen. Een gave ervaring op die historische baan in de buitenlucht. Alleen, we zouden met zijn tienen de kosten van een coach verdelen. In mijn eentje kon ik dat niet betalen. Ik heb voor vertrek geïnformeerd bij Amerika, bij Duitsland. Uiteindelijk heeft de coach van Groot-Brittannië, een Nederlander, mij daar gecoacht.”

Ju-Lin de Visser is een doorzetter. Ze neemt de adviezen van haar oom Piet, de vermaarde voetbalscout en oud-trainer ter harte. ,,Ja, hij volgt ook andere sporten dan voetbal. Of hij mij ook tips geeft? Hij zegt: ‘Als je een wil hebt, moet je er achteraan gaan, er alles voor geven.’”

Volledig scherm Ju-Lin de Visser in actie tijdens de studentenspelen in Lake Placid. © Privéfoto