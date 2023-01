Zegereeks wordt langer en langer voor Tilburg Trappers: na moeizame start zijn de Tilburgers ook Piranhas de baas

De dynamiek gaat veranderen bij Halsteren, maar trainer De Nijs blijft voor vijfde seizoen

Erwin de Nijs blijft ook in het nieuwe seizoen aan het roer bij vierdedivisionist Halsteren. De trainer ziet voldoende perspectief bij de club, hoewel een groot deel van het technisch hart afhaakt en hij ook een vijftal aanbiedingen van andere clubs in de regio op zak had. ,,De chemie met de spelersgroep is voor mij doorslaggevend.’’

31 december