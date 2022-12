Unitas verliest weer, maar kan steeds langer mee in de korfballeague

DOVO moet genoegen nemen met een punt bij Ter Leede: ‘We kunnen het zien als twee verliespun­ten’

DOVO kwam in de derde divisie tegen Ter Leede niet verder dan een doelpuntloos gelijkspel: 0-0. ,,Natuurlijk hoopten we in de slotfase nog stiekem op meer”, reageerde trainer Florian Wolf van de Veenendaalse club.

4 december