Bekijk hier de afgelastingen en het resterende programma in het amateurvoetbal

EERSTE KLASSE B Spits Sander Megens verschalkt neef Bjarne Bakker: ‘Voor de wedstrijd waren er al de nodige woorden uitgewis­seld’

Marvilde had aan één doelpunt genoeg om Best Vooruit te verslaan in een wedstrijd zonder veel grote kansen. Voor matchwinner Sander Megens was dat een bijzondere treffer.