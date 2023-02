Best Vooruit is koppositie kwijt na slordige nederlaag tegen Geldrop

Eindhoven Diving Cup Verlost van sleutel­been­bles­su­re heeft Celine van Duijn nog één wens: samen met Inge Jansen de Spelen halen

De schouderpijn was allesoverheersend, maar kreeg haar olympische droom niet kapot. Op het tandvlees maakte Celine van Duijn haar sprongen vanaf de toren in Tokio. Nu kriebelt het om met Inge Jansen als synchroonduo naar de Spelen te gaan. Al is Parijs nog ver.

2 februari