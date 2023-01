David de Witt van PSV is blij dat hij nog kan handballen: ‘Was te vroeg voor mijn pensioen’

DISTRICTSBEKER ZUID 1 EFC komt in bekerwed­strijd tegen Geldrop 2 met de schrik vrij

Het tweede elftal van Geldrop was dinsdagavond dicht bij een stunt in de derde ronde van de districtsbeker. De ploeg kwam op bezoek bij eersteklasser EFC in Eersel twee keer op voorsprong, maar in de slotfase trok de thuisploeg alsnog met 3-2 aan het langste eind.

