De Valk wil volgend seizoen competitie in met een eerste zaterdagelftal

,,We zien al een tijdje de tendens dat een toenemend aantal senioren liever op zaterdag wil spelen”, aldus Huub Vermeulen van de technische commissie van De Valk. ,,Dat geluid is binnen en buiten de Valk hoorbaar en we gaan nu doorpakken naar een nieuw vaandelteam op zaterdag.”

Er hebben zich al enkele spelers bij De Valk gemeld voor het zaterdagteam. De club had reeds eerder een zaterdagploeg, maar die kwam in de B-categorie (reserve-klasse) uit. Op dat niveau spelen diverse Zuidoost-Brabantse teams. In de A-categorie van het zaterdagvoetbal zijn op dit moment SV De Braak en Rood-Wit Veldhoven de enige Zuidoost-Brabantse deelnemers. SV De Braak startte in 2020 een eerste zaterdagteam, dat vorig jaar naar de derde klasse promoveerde. Rood-Wit V heeft sinds dit seizoen een zaterdagploeg in de vierde klasse.