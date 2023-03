Gideon Pieschel laat Marvilde triomferen over zijn oude liefde Geldrop: ‘Deze wedstrijd stond wel omcirkeld’

Geen Brabantse internatio­nals, wel tophandbal ín het ‘achterge­ble­ven gebied’

Bij hockey en voetbal wemelt het van de Brabantse internationals bij de vrouwen, maar handbalsters in Oranje? Weinig. Of zelfs geen tijdens de donderdagavondwedstrijd van het Nederlands team, dat in Eindhoven van Tsjechië won (37-29).