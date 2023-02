IJshockeyster Lisa Daams: van oranjekeepster naar speelster bij het zelf opgerichte Kemphanen Vrouwen

Een-tweetjeIJshockeyster Lisa Daams (24) was vroeger goalie bij Oranje, maar is nu speelster bij het nieuwe vrouwenteam van Eindhoven Kemphanen. Zaterdag verloor Kemphanen Vrouwen met 2-10 van Dordrecht Lady Lions. ,,Iemand was zestien jaar gestopt, maar we haalden haar over weer te komen.”

Vrouwen spelen in de jeugd in gemengde teams. Hoe was dat voor je ontwikkeling?

,,Ik ben altijd het vrouwtje in het team geweest, maar mannen waren altijd beschermend over mij. Als je je goed voelt in het team, gaan je prestaties ook omhoog. Je wordt uitgedaagd: blijf maar eens staan met die harde schoten die je krijgt. Bij het nationale vrouwenteam waren we op WK’s ook fysieker dan andere landen die in vrouwencompetities spelen. Zij vallen sneller en zijn gevoeliger, hier kunnen we meer hebben omdat vrouwen samen met de mannen spelen. We wonnen bij Oranje twee jaar achter elkaar WK-goud in onze groep, in China en Slovenië.”

Je hebt jaren bij Oranje gespeeld. Welke afweging maakte je tussen je ijshockeyambities en je carrière?

,,Ik ben altijd keepster geweest bij de mannen. Je wordt weleens gevraagd door buitenlandse teams, maar negen van de tien keer moet je daarvoor duizenden euro’s meenemen. Dat zijn van die schoolteams waar je moet betalen voor je opleiding en huisvesting. Vaak ga je dan op vrouwenniveau spelen, maar bij de mannen gaat het fysieker en sneller. Waarom zou ik betalen om naar het buitenland te gaan, als ik net zoveel plezier kan hebben bij mannenteams in Nederland?”

Je ging van goalie bij Oranje naar speelster bij het recreatieve vrouwenteam van Kemphanen. Waarom?

,,Ik ben altijd goalie geweest, maar ik vond het leuk om mezelf eens uit te dagen door te gaan spelen. I n deze recreatieve competitie zou het geen uitdaging zijn om in de goal te staan. Het gaat me beter af dan ik had verwacht. Als keepster heb je een andere uitrusting, andere schaatsen en maak je andere bewegingen dan een speelster. Een speelster maakt veel snelle bochten bijvoorbeeld. Dat vond ik een goede uitdaging voor mezelf.”

Kemphanen heeft sinds enkele jaren dus een vrouwenteam. Hoe hebben jullie dat opgebouwd?

,,Ik en mijn vader hadden al eerder geprobeerd een damesteam op te starten, maar we kregen het niet voor elkaar om wekelijks ijstijd te krijgen. We probeerden het nog eens, maar mensen vertelden ons dat er te weinig animo zou zijn. We zijn alle contacten afgegaan en hadden via-via twintig meiden op papier. We hebben meiden die nog nooit hadden geschaatst en geijshockeyd, maar ook oud-Oranjespeelsters. De jongste is 11, de oudste is moeder van twee kinderen. Iemand was zelfs zestien jaar gestopt, maar we haalden haar over weer te komen. Wij spelen voor het plezier.”

Volledig scherm Lisa Daams © Ilias van Tongeren