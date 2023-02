Koen Bots verlaat Unitas’59 en trekt de wijde wereld in

,,Ik ga eerst zeven weken op reis naar Australië en Nieuw Zeeland”, vertelt Bots. ,,Als ik terugkom ga ik naar Amerika voor werk, in de buurt van New York, samen met mijn vriendin voor een jaar. Waarschijnlijk per 1 mei als het lukt met visa. Tussendoor ga ik ook nog trouwen.”

De in Rotterdam geboren Bots verhuisde op zijn achtste naar Eindhoven. Daar speelde hij twee seizoenen in de jeugd van Unitas’59. Na een jaartje ESV belandde Bots in de opleiding van FC Eindhoven. In 2009 stroomde hij door naar de selectie van het eerste elftal en maakte op 7 augustus van dat jaar zijn debuut in het profvoetbal tegen MVV. In totaal speelde Bots vijf competitiewedstrijden in het eerste team van FC Eindhoven. Vanaf 2011 kwam hij negen seizoenen voor Nuenen uit, waarna hij in 2020 terugkeerde bij Unitas’59.