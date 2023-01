Laatbloeier Tom Hertogs goudhaantje bij koploper HVV Helmond, dat in Bakel zegeviert bij Bavos

Eindhoven­se judoka Van der Maas op Dutch Open Espoir: ‘De concurren­tie slaapt ook niet’

Saillant detail aan het Dutch Open Espoir in Eindhoven: een judoka die bij de weging te veel weegt, mag zich direct erna inschrijven in een zwaardere gewichtsklasse. Dat kost hem, of haar, 5 euro boven op het inschrijfgeld van 30 euro. ,,Zal mij niet gebeuren”, zegt de Eindhovense judoka Kim van der Maas (16) van Essink Judo. ,,Als je de top wilt bereiken, mag je niks laten liggen.”

15 januari