Luc Nouwen van De Valk strijkt met Amerika-ganger Koen Vos weer neer bij SV Budel: ‘Mooi moment om terug te keren’

Elfrink & De Mos | Geen passie en agressie: ‘Alarmbel­len moeten nu echt afgaan bij PSV’

In de nieuwe aflevering van Elfrink & De Mos is laatstgenoemde kritisch op PSV na opnieuw een wanprestatie op bezoek bij het dolende Vitesse. ,,Er is geen leiderschap bij PSV, niemand wordt kwaad als het misgaat.”