Marvilde met hervonden wilskracht en creativiteit op jacht naar handhaving

Kianu Verlinden sluit weer aan bij Best Vooruit na kort avontuur bij Gemert

Eersteklasser Best Vooruit kan in de tweede seizoenshelft weer beschikken over Kianu Verlinden. De 22-jarige middenvelder vertrok vorige zomer naar het in de derde divisie uitkomende Gemert, maar stopte daar vorige maand wegens privéomstandigheden. Hij sluit nu weer aan bij Best Vooruit en kreeg van de KNVB dispensatie voor een tussentijdse overschrijving, waardoor hij vanaf nu weer inzetbaar is bij de eersteklasser.

6 januari