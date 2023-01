Nawid Sadat sluit na Belgisch avontuur bij Rood-Wit Veldhoven aan: ‘Ik hoop daar iets extra’s te brengen’

,,Na het onverwachte stoppen in België was het even lastig, maar ik wilde graag nog voetballen, en het liefst in de regio Eindhoven”, vertelt Sadat. ,,Er was ook interesse vanuit een aantal clubs, maar ik heb onlangs een heel fijn gesprek gehad met Marc Verbeek en Edwin Slagboom, de huidige en toekomstige trainer van Rood-Wit. Dat gaf mij veel vertrouwen, en ik heb al eens eerder dicht bij een overstap naar Rood-Wit gezeten. Het leek me daarom nu het juiste moment om aan te haken. Ik hoorde dat er een jonge talentvolle groep staat die strijdt tegen degradatie. Ik hoop dat ik voorin met mijn ervaring iets extra’s kan brengen in de vorm van doelpunten. Het is een mooie uitdaging om te handhaven in de tweede klasse. Daar hoort een club als Rood-Wit thuis.”