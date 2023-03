Onverwachte hulp brengt FC Eindhoven-vrouwen in een zetel; ploeg in vorm voor topper

Programma amateur­voet­bal: Brabantse derby voor UNA; Gemert op bezoek bij Limburgse concurrent

Na het amateurvoetballoze carnavalsweekend pakt UNA zondag de draad weer op in de Brabantse derby thuis tegen het Bredase Baronie. Het is een treffen tussen de nummers vijf en zestien van de derde divisie. De heenwedstrijd dit seizoen eindigde op 7 september 2022 in 0-0. De laatste keer dat Baronie te gast was op sportpark Zeelst in Veldhoven, in het seizoen 2017-2018 zegevierde UNA met 4-0.