Programma amateurvoetbal: kunnen Mierlo-Hout en NWC nog wat rechtbreien en zet Nijnsel triomftocht voort tegen Boskant?

Het thuis nog ongeslagen Mierlo-Hout staat nu vijfde met 33 punten, op zeven punten achterstand van koploper SHH. NWC is de nummer zeven van de ranglijst met negentien punten. Bij de opponent in Asten won Mierlo-Hout voor de winterstop met 2-4. De onderlinge confrontatie vorig seizoen in Helmond leverde een 1-1 gelijkspel op.

In 4G Zuid 1 krijgt lijstaanvoerder Nijnsel, dat zestien van de achtien duels in winst omzette, buurtgenoot Boskant op bezoek. De bezoekers bezetten de elfde plek en strijden daardoor voor lijfsbehoud. De derby in Boskant eindigde voor de winterstop in een 1-3 zege voor Nijnsel. In het seizoen 2011-2012 behaalde Boskant de laatste zeges op Nijnsel, thuis met 4-1 en uit met 0-1. Nadien trok Nijnsel vier keer aan het langste eind in de derby en de laatste keer dat beide ploegen elkaar troffen op sportpark Den Eimert resulteerde dat op 16 december 2018 in een doelpuntloze remise.