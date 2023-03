Programma amateurvoetbal: Nuenen haalt vanwege weekendjes weg donderdagavond in tegen EVV Echt

Nuenen is komend weekend vrij in de vierde divisie. De inhaalwedstrijd thuis tegen EVV Echt is vooruitgeschoven naar donderdagavond. Het duel werd door sneeuwval afgelast op zondag 22 januari en vervolgens door de KNVB ingepland op zondag 19 maart. Omdat spelers van beide ploegen een weekendje weg hadden geboekt, besloten de clubs in onderling overleg het duel te verplaatsen. De aftrap donderdag op sportpark Oude Landen is om 20.00 uur.