PSV aan beterende hand, maar kan FC Twente niet afstoppen in Vrouwen Eredivisie

PSV was dinsdag niet de eerste ploeg die FC Twente dit seizoen punten afsnoept in de Azerion Vrouwen Eredivisie. De koploper won in Eindhoven geflatteerd met 0-3.

,,Dit is niet hoe we de eerste competitiewedstrijd van he nieuwe jaar voor ogen hadden”, zei een balende Laura Strik. Toch zag ook de 26-jarige middenveldster uit Oss dat PSV beduidend beter voor de dag kwam dan voor de winterstop. ,,We hadden meer balbezit en waren dan rustiger.”

Op het trainingskamp in Zuid-Spanje lag de focus op het teamproces en het spel dat PSV op de mat wil leggen. De Eindhovense voetbalsters stopten meer energie in de wedstrijd en bleven drang naar voren houden. Het ontbrak alleen voorin aan raffinement om het nog zonder puntverlies zijnde Twente in verlegenheid te brengen.

Zo bood Esmee Brugts met een mooie opening in de zesde minuut Zera Hulswit een grote kans. De flankaanvalster, die in de winterstop haar eerste contract ondertekende, schoot echter over. Een minuut later was het aan de andere kant wel raak via een rollertje van Elena Dhont: 0-1.

Het mes van Fenna Kalma

Inessa Kaagman raakte de lat en heel PSV dacht recht te hebben op een strafschop na vermeend hands binnen de zestien. De jonge scheidsrechter Sterre Bijlsma uit Best wuifde het moment echter weg en de vrouwen kunnen niet terugvallen op de VAR. PSV kon moed putten uit de eerste helft. In de tweede helft liep het snel in het mes van Fenna Kalma, de eredivisie-topscorer die vlak voor tijd ook nog de 0-3 maakte.

,,Bij vlagen speelden we echt goed. We creëerden best veel kansen, alleen scoorden we niet. Soms moet je ook wat geluk hebben. Die laatste tegengoal had echt niet gehoeven, maar zoiets gebeurt als wij alles op alles zetten om die aansluitingstreffer te maken”, aldus de balende Strik.

Quote Ik had mijn voet gebroken en vlak daarna een spierbles­su­re Laura Strik (26), voetbalster PSV

Ze was vooraf nog dolgelukkig dat trainer Rick de Rooij haar in zijn basiself had opgenomen. Strik speelde 70 minuten sterk als centrale aanjaagster nadat ze weer enkele tegenslagen heeft overwonnen. ,,Ik had mijn voet gebroken en vlak daarna een spierblessure. Ik mag persoonlijk niet klagen over hoe het ging, maar we hebben verloren.”

Volledig scherm Laura Strik © Pro Shots / Remko Kool

PSV staat vijfde en kent een zware herstart met zondag nummer 2 Ajax thuis en de week erop uit naar nummer 3 Fortuna Sittard. Strik: ,,Kunnen we meteen meten waar we staan. Wat deze nederlaag zegt? Twente is de koploper hè. Ons spel is veel beter dan in de eerste competitiehelft, daarop kunnen we bouwen.”

Zonder vertrokken Amalie Thestrup

Dat gebeurt zonder Amalie Thestrup. West Ham United huurt de Deense aanvalster voor een half jaar en koopt daarmee in wezen haar contract af. De Canadese nieuwkomer Lisa Pechersky was dinsdag nog niet wedstrijdfit. Ook Jeslynn Kuijpers, Emmeke Henschen en Maxime Snellenberg ontbraken in de Eindhovense wedstrijdselectie. Jeugdspeelster Fleur Stoit (19) mocht invallen.

PSV - FC Twente 0-3: 7. Dhont 0-1, 50. Kalma 0-2, 90. Kalma 0-3.

Opstelling PSV: Alkemade; Koeleman (63. Levels), Hendriks, Van Es, Bross; Kaagman (78. Stoit), Strik (70. Biesmans), Worm (63. Ripa); Hulswit, Smits, Brugts.

Stand Azerion Vrouwen Eredivisie (per 31-1): 1. FC Twente 12-36, 2. Ajax 12-33, 3. Fortuna Sittard 11-22, 4. ADO Den Haag 12-17, 5. PSV 11-16, 6. Feyenoord 11-16, 7. sc Heerenveen 12-13, 8. vv Alkmaar 12-10, 9. PEC Zwolle 11-9, 10. Telstar 12-8, 9. Excelsior 12-5.