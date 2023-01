Telg van waterpolofamilie Huijsmans uit Sint-Michielsgestel: ‘Ik moet een stabiele keeper worden’

Ted Huijsmans heeft het niet van een vreemde. Zijn keepende opa was zijn voorbeeld. Oma polode eveneens, net als vader en moeder - die elkaar in het zwembad hebben ontmoet - en tante. Twee nichtjes doen aan waterpolo in Amerika, het land waar hij werd geboren voordat zijn gezin terug verhuisde naar Brabant. Broer en zus spelen op een lager niveau, hij bij eredivisionist ZV De Zaan en in Oranje.

,,Toen ik net kon lopen ging ik al mee naar de wedstrijden van mijn vader, mocht ik bij het in- en uitzwemmen ook het water in”, zegt Huijsmans, die zelf als jonge papa de vierde generatie al warm maakt voor de sport. ,,Ik heb een dochtertje van drie en zij kwam er laatst dus een keer bij. Ze is al helemaal gek op water, haha.”

Fullprof

Huijsmans is fullprof, draait het nationale programma van de bond in Zeist plus drie trainingen in de week bij zijn club in Zaandam. ,,Daar balans in vinden was in het begin wel lastig”, bekent de 24-jarige Gestelnaar. ,,’s Avonds laat nog trainen, korte nachten toen ze nog klein was. Ruimte om te studeren zit er niet in, dat is moeilijk te combineren met sporten op hoog niveau. Ik train iedere dag om beter te worden.”

De droom die hij van jongs af aan heeft om naar het buitenland te gaan, is zeker niet aan de kant geschoven. ,,Dat zou ik supergaaf vinden. Maar volgend jaar gaat mijn dochtertje naar school. Haar meenemen is lastig en haar lang missen wil ik ook niet. Dat maakt het tot een puzzel. Als ik een aanbieding krijg, is het niet automatisch nee. Er moet echter wel aan een hoop randvoorwaarden worden voldaan, mijn dochtertje staat op één”, zegt Huijsmans, in de jeugd van SWNZ in Schijndel begonnen en via het Udense Zeester-Meerval bij PSV terechtgekomen.

Volledig scherm Ted Huijsmans doet een redding voor ZV De Zaan. © René Manders/DCI Media

In Eindhoven won hij eerder deze maand met 4-16 van zijn oude club. Sebastiaan Brands, zijn concurrent van toen voor de plek in het doel, is daar nu de coach. ,,Ik ken veel jongens van PSV. Het voelde als een thuiswedstrijd, eentje waar ik altijd naar uitkijk”, aldus Huijsmans, die na Schuurman-BZC uit Borculo en AZC uit Alphen aan de Rijn inmiddels voor het vierde seizoen uitkomt voor ZV De Zaan, momenteel de nummer vier van de eredivisie.

Meedoen voor prijzen

Het Noord-Hollandse team kwam dit seizoen voor het eerst uit in een Europese clubcompetitie. ,,We hebben laten zien dat we volwassen waterpolo kunnen spelen, dat is leuk om te merken”, zegt Huijsmans. ,,We kunnen in Nederland meedoen voor alle prijzen, spreken die ambitie ook uit. Met Andreas Miralis hebben we een coach waar ik heel veel van kan leren. Hij legt alles zó goed neer.”

Quote Ik moet een stabiele keeper worden, eentje waar het team op kan vertrouwen Ted Huijsmans (24), waterpoloër uit Sint-Michielsgestel

Huijsmans, gezegend met een sterk reactievermogen, heeft twee keer de EK-selectie gehaald. Telkens als tweede doelman achter Eelco Wagenaar, die inmiddels gestopt is bij Oranje. ,,Het is nu aan mij om te laten zien dat ik er klaar voor ben om als eerste keeper mee te gaan. Ik moet een stabiele keeper worden, eentje waar het team op kan vertrouwen. Er zit potentie in dit Oranje, maar we moeten wel gaan presteren op het moment van de waarheid”, aldus Huijsmans. ,,In juni spelen we het EK-kwalificatietoernooi. Als we ons op dat EK niet kwalificeren voor het WK, dan kunnen we ons ook niet meer plaatsen voor de Olympische Spelen. En dat is wel het ultieme doel.”