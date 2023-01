Topschutter Ivo Moerenhout gaat met Heeze op jacht naar lijfsbehoud: ‘Ik voelde me meteen weer helemaal thuis’

VIERDE KLASSE F ZATERDAG Rood-Wit V komt met trefzekere Jan van Hout sterk uit de winterstop en walst over DBN’22 heen

Het zaterdagteam van Rood-Wit Veldhoven kende in de vierde klasse F een vliegende start van de tweede seizoenshelft. De ploeg van trainer Robbert Verhoeven walste met 7-1 over het Bossche DBN’22 heen. Ploegtopscorer Jan van Hout was met vier doelpunten de grote man.

